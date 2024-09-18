Отечественный клиентский сервис оплаты внедрен «Башнефтью» на заправках в девяти регионах РФ

17:53

Фото с сайта www.rosneft.ru

В Башкирии на автозаправочных станциях (АЗС) входящей в «Роснефть» компании «Башнефть» начали действовать графические кассы самообслуживания, позволяющие автоматизировать процесс оплаты и совершать клиентам покупки без кассира. Новая касса - программно-аппаратный комплекс отечественного производства с удобным интерфейсом. На экране покупателю видны все колонки АЗС, клиент может выбрать необходимый объем топлива или заправиться на определенную сумму. Работа таких касс обеспечивает увеличение пропускной способности автозаправочных комплексов, сокращает время обслуживания клиентов и снижает нагрузку на персонал.

Кассы самообслуживания уже установлены на 24 автозаправочных станциях «Башнефти» в Башкирии, Удмуртии, Мордовии, в Оренбургской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Владимирской и Челябинской областях. Такие кассы в 2024-2025 годах планируется установить еще на более чем 100 АЗС.

Цифровизация в стратегии «Роснефть-2030» названа в числе одного из приоритетов компании. Использования цифровых технологий позволяет повысить конкурентоспособность автозаправочного бизнеса и уровень клиентского сервиса, а также увеличить скорость обслуживания покупателей.