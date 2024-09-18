Отечественный клиентский сервис оплаты внедрен «Башнефтью» на заправках в девяти регионах РФ
17:53 18.09.2024
|Фото с сайта www.rosneft.ru
Кассы самообслуживания уже установлены на 24 автозаправочных станциях «Башнефти» в Башкирии, Удмуртии, Мордовии, в Оренбургской, Самарской, Свердловской, Ульяновской, Владимирской и Челябинской областях. Такие кассы в 2024-2025 годах планируется установить еще на более чем 100 АЗС.
Цифровизация в стратегии «Роснефть-2030» названа в числе одного из приоритетов компании. Использования цифровых технологий позволяет повысить конкурентоспособность автозаправочного бизнеса и уровень клиентского сервиса, а также увеличить скорость обслуживания покупателей.
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