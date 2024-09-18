Лайнер МС-21 в полностью импортозамещенном варианте может полететь до конца года - Алиханов
18:45 18.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первый полет самолета МС-21 в полностью импортозамещенном облике ожидается в 2024 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью телеканалу «Россия-24».
«Если говорить про МС-21, иркутскую площадку, то там ситуация чуть лучше. Потому что ПД-14 уже сертифицирован и, собственно, мы в полностью российском облике тоже ждем машину к полетам в этом году. Там полеты в не полностью импортозамещенном облике уже идут, но вот на ПД-14 со всеми бортовыми системами российскими тоже, надеюсь, в этом году», — сказал министр.
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