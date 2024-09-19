ЕС может объявить Apple о необходимости открыть операционную систему iPhone — Bloomberg
14:32 19.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз в ближайшее время может объявить американской корпорации Apple о необходимости открыть защищенную операционную систему (ОС) iPhone. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По его информации, регулирующие органы ЕС стремятся модернизировать сервисы Apple и могут обязать компанию открыть операционную систему iOS для сторонних технологий на основании принятого закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). В первую очередь, речь идет о предоставлении другим разработчикам доступа к ключевым функциям iPhone. Публичное объявление о необходимости открытия ОС не подразумевает начала официального расследования, однако в перспективе Евросоюз может наложить на корпорацию штраф в размере 10% годовой общемировой выручки, поясняет агентство.
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