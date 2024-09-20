США не думают, что сделка ХАМАС и Израиля будет заключена до конца срока Байдена — WSJ
10:05 20.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС едва ли успеют согласовать сделку о прекращении огня в секторе Газа до конца срока полномочий президента США Джо Байдена. Об этом сообщила в четверг газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников высокого ранга.
«Никакой сделки не предвидится. Не уверен, что она вообще будет заключена», — заявил один из собеседников издания. Отмечается, что стороны заняли «выжидательные» позиции до завершения президентских выборов в США.
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