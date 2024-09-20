Один беспилотник ВСУ атаковал Энергодар, второй сбит в воздухе

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали гражданскую инфраструктуру Энергодара. Один из них был сбит в воздухе, сообщили в городской администрации.

«Сегодня в очередной раз противник осуществил атаку БПЛА на Энергодар. Удар беспилотника пришелся по гражданской инфраструктуре города на проспекте Строителей. Пострадавших нет. Информация о разрушениях уточняется. Второй БПЛА был сбит в воздухе», — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации.