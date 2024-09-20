Численность занятых женщин в РФ составляет 36,5 млн — Котяков

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность занятых женщин в РФ составляет 36,5 млн, это почти на полмиллиона больше, чем в 2023 году. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на Евразийском женском форуме.

«По данным Росстата численность занятых женщин составила сегодня 36,5 млн, это данные на июль. Это почти на полмиллиона больше, чем год назад. Удельный вес женщин в численности занятого населения сегодня составляет 49%», — сказал он.

Котяков отметил, что у ряда отраслей экономики РФ «женское лицо». Порядка 70% государственных служащих в нашей стране это женщины, на муниципальном уровне этот показатель еще выше — 78%. Женщины занимают более 40% должностей в центральных аппаратах ведомств, отнесенных к категории руководителей», — уточнил министр.