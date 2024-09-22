Данные британской авиаразведки над Россией становятся доступны Украине - СМИ

13:19 Источник: Интерфакс

Данные, собираемые британскими разведывательными самолетами RC-135W Rivet Joint, которые выполняют регулярные полеты над Черным морем вблизи России, передаются через страны НАТО Украине, сообщило издание UK Defence Journal.

"Официально любая собранная разведывательная информация отправляется только в страны НАТО, но всем известно, что некоторые из этих стран быстро делятся информацией с Украиной", - сообщил изданию бывший офицер Королевских ВВС, пожелавший остаться анонимным.

По данным UK Defence Journal, такие полеты самолетов радиоэлектронной разведки в настоящее время выполняются при сопровождении двух истребителей Typhoon.