0
0
36
НОВОСТИ

Данные британской авиаразведки над Россией становятся доступны Украине - СМИ

13:19 22.09.2024 Источник: Интерфакс

Данные, собираемые британскими разведывательными самолетами RC-135W Rivet Joint, которые выполняют регулярные полеты над Черным морем вблизи России, передаются через страны НАТО Украине, сообщило издание UK Defence Journal.

"Официально любая собранная разведывательная информация отправляется только в страны НАТО, но всем известно, что некоторые из этих стран быстро делятся информацией с Украиной", - сообщил изданию бывший офицер Королевских ВВС, пожелавший остаться анонимным.

По данным UK Defence Journal, такие полеты самолетов радиоэлектронной разведки в настоящее время выполняются при сопровождении двух истребителей Typhoon.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:30 22.09.2024
Глава МИД Италии: Мы не можем одобрить, чтобы Киев бомбардировал Москву
0
278
09:30 22.09.2024
Около 300 предметов искусства будут возвращены из США в Индию
0
291
09:00 22.09.2024
Запад обещает дать Украины деньги на собственное производство ракет и дронов
0
316
21:10 21.09.2024
Утвержден новый состав правительство Франции
0
985
20:17 21.09.2024
Украина не получала разрешение от США и Британии использовать их оружие по целям вглубь РФ - Зеленский
0
991
16:20 21.09.2024
На антиправительственную демонстрацию в Париже вышли более тысячи человек
0
1009
14:14 21.09.2024
Президент РФ направил поздравление премьеру Армении по случаю Дня независимости
0
1048
13:30 21.09.2024
В Мюнхене начался фестиваль «Октоберфес», он проводится уже в 189-й раз
0
1025
12:30 21.09.2024
ВС России нанесли удар по судну, груженому западным оружием – Минобороны РФ
0
1768
11:30 21.09.2024
У берегов Новой Земли специалисты обследуют затопленную 32 года назад атомную подлодку
0
1525

Возврат к списку