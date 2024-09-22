Данные британской авиаразведки над Россией становятся доступны Украине - СМИ
13:19 22.09.2024 Источник: Интерфакс
"Официально любая собранная разведывательная информация отправляется только в страны НАТО, но всем известно, что некоторые из этих стран быстро делятся информацией с Украиной", - сообщил изданию бывший офицер Королевских ВВС, пожелавший остаться анонимным.
По данным UK Defence Journal, такие полеты самолетов радиоэлектронной разведки в настоящее время выполняются при сопровождении двух истребителей Typhoon.
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