Около трети поляков считают, что армия страны не готова к нападению извне — опрос

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 30% поляков полагают, что Вооруженные силы (ВС) республики не готовы дать отпор потенциальной вооруженной агрессии извне. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita.

В готовность страны не верят 29,6% опрошенных. 7,9% из них утверждают, что армия республики «абсолютно не готова» к защите страны в случае вторжения. Верят в возможности польской армии по отражению потенциальной атаки 54,6% респондентов. Вместе с тем лишь 1,6% оценивают эту готовность как «однозначно хорошую».

Опрос проводился с 13 по 14 сентября по телефону, в нем приняли участие 1070 жителей европейской страны.