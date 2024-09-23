0
0
97
НОВОСТИ

В американских школах запретили более 10 тыс. книг в 2023-2024 учебном году

17:12 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 10 тыс. книг попали под запрет в государственных школах США в 2023-2024 учебном году. Об этом сообщила американская общественная организация PEN America.

Согласно исследованию, опубликованному на ее сайте, данные цифры почти в три раза превышают показатели прошлого учебного года, когда были запрещены более 3,3 тыс. книг.

Как отмечает организация, большинство запретов касаются книг о расе и расизме, про ЛГБТ-идеологию (запрещена в РФ — прим. ТАСС) и про насилие над женщинами.

В школах США запрещены многие произведения всемирно известных авторов, чьи работы изучают в образовательных учреждениях других стран. В частности, из библиотек изъяты книги «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу, «Оливер Твист» Чарльза Диккенса, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Бредбери и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 23.09.2024
В России в 2024 году аннулировали в 3 раза больше патентов на работу, чем годом ранее
0
113
17:00 23.09.2024
Telegram может по запросу раскрыть властям телефоны и IP-адреса нарушителей правил - Дуров
0
202
16:32 23.09.2024
8 человек погибли в Индии от удара молнии
0
201
16:12 23.09.2024
Алиев отозвал ставшего депутатом Полада Бюльбюль оглы с должности посла Азербайджана в РФ
0
236
16:00 23.09.2024
Экипаж корабля «Союз МС-25» завершил годовую миссию на МКС
0
237
15:32 23.09.2024
МИД КНР обвинил США в использовании саммита QUAD для блокирования Китая
0
318
15:12 23.09.2024
ВСУ потеряли до 16,4 тыс. военных за время боев в Курской области — МО РФ
0
291
15:00 23.09.2024
Научная инфраструктура РФ в ближайшие 5-8 лет станет лучшей в мире — Ковальчук
0
310
14:32 23.09.2024
ВСУ подтягивают резервы в Харьковскую область из-за продвижения ВС РФ к Купянску — Ганчев
0
318
14:15 23.09.2024
ВСУ потеряли за сутки более 340 военных в Курской области — Минобороны РФ
0
323

Возврат к списку