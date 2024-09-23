В американских школах запретили более 10 тыс. книг в 2023-2024 учебном году
17:12 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 10 тыс. книг попали под запрет в государственных школах США в 2023-2024 учебном году. Об этом сообщила американская общественная организация PEN America.
Согласно исследованию, опубликованному на ее сайте, данные цифры почти в три раза превышают показатели прошлого учебного года, когда были запрещены более 3,3 тыс. книг.
Как отмечает организация, большинство запретов касаются книг о расе и расизме, про ЛГБТ-идеологию (запрещена в РФ — прим. ТАСС) и про насилие над женщинами.
В школах США запрещены многие произведения всемирно известных авторов, чьи работы изучают в образовательных учреждениях других стран. В частности, из библиотек изъяты книги «Хижина дяди Тома» Гарриет Бичер-Стоу, «Оливер Твист» Чарльза Диккенса, «451 градус по Фаренгейту» Рэя Бредбери и «Приключения Гекльберри Финна» Марка Твена.
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