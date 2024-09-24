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НОВОСТИ

Зеленский заявил, что завершение конфликта на Украине ближе, чем кажется

09:05 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что завершение конфликта в стране ближе, чем многие считают.

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем, — сказал он в интервью телеканалу ABC News. — Мы ближе к концу войны».

Несмотря на слова о «близком к концу» вооруженном конфликте, Зеленский продолжил требовать от западных партнеров укрепить украинскую армию. Кроме того, Зеленский заявил, что его план завершения конфликта «не о переговорах с Россией». «Это мост к дипломатическому пути завершения войны. <…> „План победы“ — это усиление Украины, украинской армии», — сказал он.

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