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Джулиан Ассанж выступит в Совете Европы 1 октября — WikiLeaks

11:20 25.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж прибудет 1 октября в Страсбург, расскажет об условиях его содержания в британской тюрьме строгого режима Белмарш перед Комитетом по юридическим вопросам и правам человека Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщила организация WikiLeaks на своей странице в соцсети Х.

Появление Ассанжа в Совете Европы станет его первым публичным выступлением, посвященным обстоятельствам дела против него, с момента заключения в тюрьму в 2019 году, уточняется в заявлении организации. Он представит «доказательства, подтверждающие, что процесс против него был политически мотивирован».

Ранее ПАСЕ опубликовала доклад о последствиях тюремного заключения Ассанжа с точки зрения обеспечения прав и свобод журналистов. «В докладе подтверждается, что Ассанж должен квалифицироваться как политический заключенный, а также содержится призыв к Великобритании провести независимый анализ того, подвергался ли он бесчеловечному или унижающему достоинство обращению», — отметили в WikiLeaks.

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