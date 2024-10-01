Будущая группировка спутников обеспечит быстрый интернет по всей России — Мишустин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия планирует создать группировку спутников, которая обеспечит быстрый интернет по всей ее территории, а также в дружественных странах. Об этом председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

«Прежде всего по обеспечению скоростного доступа к интернету по всей стране. С учетом территории России, для этого необходима собственная низкоорбитальная космическая группировка, — пояснил премьер. — Планируем создать группировку, которая удовлетворит потребности в быстром интернете не только нашей страны, но и дружественных государств. К концу 2027 года намечен запуск почти 300 аппаратов».