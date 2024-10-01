Экс-премьер Нидерландов Рютте стал 14-м генсеком НАТО

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экс-премьер Нидерландов Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем НАТО, сменив норвежца Йенса Столтенберга, занимавшего этот пост рекордные 10 лет.

Церемония передачи полномочий прошла в штаб-квартире НАТО на специальном заседании Североатлантического совета, передает корреспондент ТАСС.

Сдавая полномочия, Столтенберг подчеркнул, что, когда он пришел в альянс в 2014 году, НАТО «оказывала лишь небольшую поддержку Украине, а сейчас эта поддержка носит массивный характер и для ее координации создан специальный штаб НАТО».