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НОВОСТИ

ВС РФ освободили Крутой Яр в ДНР

14:12 01.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Крутой Яр в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Центр“ активными действиями освободили населенный пункт Крутой Яр Донецкой Народной Республики», — сообщили там.

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