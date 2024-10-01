Израилю предстоят дни испытаний, граждане должны следовать указаниям армии — Нетаньяху

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с коротким обращением к согражданам, в котором предупредил о предстоящих «днях испытаний» для страны и призвал гражданское население строго следовать указаниям армии для тыла.

«Прошу вас о двух вещах. Первое — строго выполнять указания тылового командования. Это спасает жизни. И второе — держаться вместе. Мы будем твердо держаться вместе в предстоящие дни испытаний. Будем вместе стоять, вместе сражаться и вместе победим», — сказал премьер, видеозапись выступления которого транслировало израильское телевидение.