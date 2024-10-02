Обвиняемых смогут освобождать от наказания на стадии суда в случае участия СВО

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому подсудимых смогут освобождать от уголовной ответственности в случае мобилизации или заключения контракта на военную службу. Соответствующий документ опубликован.

Ранее в таких случаях можно было прекратить уголовное дело на досудебной стадии, либо освободить уже осужденного от наказания условно (контроль за бойцом передается командованию воинской части, в случае получения госнаграды судимость гасится). Теперь таких обвиняемых смогут освобождать от уголовной ответственности на стадии судебного производства.

Аналогичный механизм предлагается распространить на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу.

Корреспондирующие поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Они разрешают обвиняемым заключать воинский контракт на этапе, когда уголовное дело рассматривается в суде.