Обвиняемых смогут освобождать от наказания на стадии суда в случае участия СВО
16:12 02.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому подсудимых смогут освобождать от уголовной ответственности в случае мобилизации или заключения контракта на военную службу. Соответствующий документ опубликован.
Ранее в таких случаях можно было прекратить уголовное дело на досудебной стадии, либо освободить уже осужденного от наказания условно (контроль за бойцом передается командованию воинской части, в случае получения госнаграды судимость гасится). Теперь таких обвиняемых смогут освобождать от уголовной ответственности на стадии судебного производства.
Аналогичный механизм предлагается распространить на осужденных, приговор в отношении которых был вынесен, однако не вступил в законную силу.
Корреспондирующие поправки вносятся в закон «О воинской обязанности и военной службе». Они разрешают обвиняемым заключать воинский контракт на этапе, когда уголовное дело рассматривается в суде.
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