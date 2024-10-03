Импорт нефти Индией из РФ вырос в сентябре — СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Импорт нефти Индией из России вырос в сентябре, поскольку общий спрос на углеводороды в южноазиатской республике увеличился. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler сообщила газета The Indian Express.

Как указали аналитики, в связи с тем, что большинство нефтеперерабатывающих заводов, проходящих техническое обслуживание, как ожидается, начнет работать с октября, в прошлом месяце наблюдался резкий рост объемов импорта. По словам руководителя отдела анализа нефти Kpler Виктора Катоны, многие ожидали, что Индия сократит закупки в РФ, но этого не произошло. Он отметил, что импорт нефти из России может увеличиться еще больше. Это связано с тем, что индийские НПЗ заключат долгосрочные сделки на поставки российских энергоносителей на предстоящий год.

Так, объемы поставляемой из РФ в Индию нефти в сентябре выросли на 6,4% по сравнению с августом и достигли 1,88 млн баррелей в сутки, что составляет 40,2% от общего объема импорта Нью-Дели.