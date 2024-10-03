Британия передаст Маврикию архипелаг Чагос, но военная база там останется
18:15 03.10.2024 Источник: Интерфакс
После многолетних споров Великобритания передаст Маврикию суверенитет над расположенным в Индийском океане архипелагом Чагос, где находится крупная американо-британская военная база, сообщает в четверг Sky News.
В соответствии с соглашением о передаче суверенитета, входящий в состав архипелага Чагос остров-атолл Диего-Гарсия также перейдет Маврикию, однако находящаяся на нем военная база останется под юрисдикцией Вашингтона и Лондона как минимум на 99 лет.
Власти Великобритании заявили, что соглашение поможет "исправить ошибки прошлого" и продемонстрировать поддержку благосостояния жителей архипелага.
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