Британия передаст Маврикию архипелаг Чагос, но военная база там останется

18:15 Источник: Интерфакс

После многолетних споров Великобритания передаст Маврикию суверенитет над расположенным в Индийском океане архипелагом Чагос, где находится крупная американо-британская военная база, сообщает в четверг Sky News.

В соответствии с соглашением о передаче суверенитета, входящий в состав архипелага Чагос остров-атолл Диего-Гарсия также перейдет Маврикию, однако находящаяся на нем военная база останется под юрисдикцией Вашингтона и Лондона как минимум на 99 лет.

Власти Великобритании заявили, что соглашение поможет "исправить ошибки прошлого" и продемонстрировать поддержку благосостояния жителей архипелага.