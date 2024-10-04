Каждый второй заемщик в России имеет проблемы с выплатами по кредитам — исследование
10:05 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проблемы с выплатой кредита испытывает каждый второй заемщик в России. При этом более 20% россиян не знают, что такое кредитный рейтинг, такими данными поделилась исполнительный директор Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Людмила Спиридонова на Всероссийской конференции по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в области финансового просвещения.
«Среди заемщиков каждый второй сталкивается с проблемой по выплате кредита. Пока еще не все ответственно относятся к принятию такого решения, и 21% не знает, что такое кредитный рейтинг, а значит и не обладает тем инструментом, который бы позволил принять верное решение», — сказала она.
В интернет-опросе НАФИ приняли участие 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.
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