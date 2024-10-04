0
0
168
НОВОСТИ

Каждый второй заемщик в России имеет проблемы с выплатами по кредитам — исследование

10:05 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проблемы с выплатой кредита испытывает каждый второй заемщик в России. При этом более 20% россиян не знают, что такое кредитный рейтинг, такими данными поделилась исполнительный директор Аналитического центра Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) Людмила Спиридонова на Всероссийской конференции по обмену опытом и представлению лучших практик субъектов РФ в области финансового просвещения.

«Среди заемщиков каждый второй сталкивается с проблемой по выплате кредита. Пока еще не все ответственно относятся к принятию такого решения, и 21% не знает, что такое кредитный рейтинг, а значит и не обладает тем инструментом, который бы позволил принять верное решение», — сказала она.

В интернет-опросе НАФИ приняли участие 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 04.10.2024
Орбан назвал холодной войной экономический курс Евросоюза
0
35
11:05 04.10.2024
Вылазка ВСУ под Курском была направлена на провокацию жесткого ответа России — глава ФСБ
0
82
11:00 04.10.2024
США не намерены участвовать в возможном ответном ударе Израиля по Ирану — FT
0
84
10:32 04.10.2024
НАТО на фоне неудач Киева толкает его к диверсионно-террористической войне — глава ФСБ
0
145
10:20 04.10.2024
США потратят $1,2 млрд на пополнение арсеналов после атак Ирана и хуситов — Bloomberg
0
154
10:00 04.10.2024
Борис Джонсон заявил, что Трамп не допустит «падения Украины» в случае победы на выборах
0
198
09:32 04.10.2024
Успешная операция Израиля против ядерных объектов Ирана практически нереальна — FT
0
252
09:20 04.10.2024
Новый премьер Японии заявил о сохранении курса на заключение мирного договора с РФ
0
241
09:05 04.10.2024
Подавленный дрон упал на территорию нефтебазы в Воронежской области
0
276
09:00 04.10.2024
18 украинских БПЛА сбиты за ночь над территорией России
0
273

Возврат к списку