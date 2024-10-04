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НОВОСТИ

В Испании разбился истребитель F-18, пилот погиб

16:00 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испанский истребитель F-18 разбился в провинции Теруэль (автономное сообщество Арагон). Об этом сообщили в соцсети X ВВС королевства.

По их информации, самолет «потерпел аварию». Как уточняет газета EL Periódico, пилот погиб.

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