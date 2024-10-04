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После выборов Санду ликвидирует Православную церковь Молдавии — Гуцул

18:45 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности (ПДС) после предстоящих 20 октября выборов приступят к ликвидации Православной церкви Молдавии (ПЦМ), которая является самоуправляемой частью Русской православной церкви. Об этом заявила глава Гагаузии Евгения Гуцул комментируя недавнее заявление депутата ПДС Василе Шоймару, что власти уже нынешней осенью ликвидируют ПЦМ по примеру соседней Украины.

«Шоймару озвучил планы, которые обсуждаются внутри партии, о которых мы хорошо знаем. Они посягают на святое — на веру человека, церковь. Это напоминает сценарий Украины — мы видим что там происходит с церковью», — сказала Гуцул в эфире телеканала ГРТ в гагаузской автономии. Она подчеркнула, что Санду и представители правящей партии поспешили опровергнуть заявление Шоймару только из-за опасения потерять голоса православных верующих на предстоящих выборах.


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