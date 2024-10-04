После выборов Санду ликвидирует Православную церковь Молдавии — Гуцул
18:45 04.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Шоймару озвучил планы, которые обсуждаются внутри партии, о которых мы хорошо знаем. Они посягают на святое — на веру человека, церковь. Это напоминает сценарий Украины — мы видим что там происходит с церковью», — сказала Гуцул в эфире телеканала ГРТ в гагаузской автономии. Она подчеркнула, что Санду и представители правящей партии поспешили опровергнуть заявление Шоймару только из-за опасения потерять голоса православных верующих на предстоящих выборах.
НОВОСТИ
- 17:40 04.10.2024
- Залужный, будучи главкомом ВСУ, получил ранение на фронте — генерал в отставке
- 17:12 04.10.2024
- Литва первой в ЕС объявила иранский КСИР террористической организацией
- 17:00 04.10.2024
- В Польше до конца года начнут установку оборонительных укреплений на восточных границах
- 16:32 04.10.2024
- Росгвардия сбила украинский БПЛА самолетного типа рядом с Запорожской АЭС
- 16:30 04.10.2024
- Актриса Аглая Шиловская посетила Единый пункт отбора на военную службу в Москве
- 16:12 04.10.2024
- Иран ударит по энергетическим объектам Израиля, если тот «допустит ошибку» — КСИР
- 16:00 04.10.2024
- В Испании разбился истребитель F-18, пилот погиб
- 15:32 04.10.2024
- Если поляки «попытаются оттяпать» запад Украины, Минск поддержит украинцев — Лукашенко
- 15:12 04.10.2024
- Цена нефти Brent на бирже ICE достигала $79 за баррель
- 15:00 04.10.2024
- ВСУ потеряли более 20 тыс. военных за все время боевых действий в Курской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать