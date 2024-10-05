Американцы сравнили объемы финансирования Украины и помощи пострадавшим от урагана «Хелен»
09:15 05.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители США возмутились объемом финансовой поддержки пострадавшим от последствий урагана «Хелен» в сравнении с объемами предоставляемой Украине помощи. Об этом сообщил журнал Newsweek.
«Несмотря на усилия Федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях, несколько американцев высказались в социальных сетях, что объемы помощи жертвам урагана недостаточны, если сравнивать с одобренным США объемом помощи Украине с начала конфликта», — говорится в сообщении.
Издание уточняет, что с 2022 года ответственные за предоставление поддержки Украине фонды получили из бюджета США порядка $176 млрд, в то время как программы помощи при стихийных бедствиях при Федеральном агентстве США по управлению в чрезвычайных ситуациях получали лишь около $20 млрд в год.
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