0
0
0
НОВОСТИ

Американцы сравнили объемы финансирования Украины и помощи пострадавшим от урагана «Хелен»

09:15 05.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Жители США возмутились объемом финансовой поддержки пострадавшим от последствий урагана «Хелен» в сравнении с объемами предоставляемой Украине помощи. Об этом сообщил журнал Newsweek.

«Несмотря на усилия Федерального агентства США по управлению в чрезвычайных ситуациях, несколько американцев высказались в социальных сетях, что объемы помощи жертвам урагана недостаточны, если сравнивать с одобренным США объемом помощи Украине с начала конфликта», — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что с 2022 года ответственные за предоставление поддержки Украине фонды получили из бюджета США порядка $176 млрд, в то время как программы помощи при стихийных бедствиях при Федеральном агентстве США по управлению в чрезвычайных ситуациях получали лишь около $20 млрд в год.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 05.10.2024
Суд арестовал восемь машин и два мотоцикла, которыми фактически пользовался Тимур Иванов
0
163
22:45 04.10.2024
С начала эскалации от израильских ударов погибли более 2 тыс. жителей Ливана
0
612
21:15 04.10.2024
Для ведения каналов в соцсетях РФ с аудиторией более 10 тыс. человек созданы правила
0
792
21:00 04.10.2024
Серию авиаударов по Йемену нанесли США и Великобритания - СМИ
0
892
19:30 04.10.2024
Нагрузка из-за событий на Ближнем Востоке сказалась на работе Telegram
0
775
18:45 04.10.2024
После выборов Санду ликвидирует Православную церковь Молдавии — Гуцул
0
896
17:40 04.10.2024
Залужный, будучи главкомом ВСУ, получил ранение на фронте — генерал в отставке
0
840
17:12 04.10.2024
Литва первой в ЕС объявила иранский КСИР террористической организацией
0
775
17:00 04.10.2024
В Польше до конца года начнут установку оборонительных укреплений на восточных границах
0
790
16:32 04.10.2024
Росгвардия сбила украинский БПЛА самолетного типа рядом с Запорожской АЭС
0
829

Возврат к списку