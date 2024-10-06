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Российские военные «Искандером» уничтожили судно с западными боеприпасами в порту «Южный»

13:50 06.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский расчет комплекса «Искандер-М» уничтожил судно с боеприпасами из Европы в порту Южный в Одесской области. Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки, сообщили в Минобороны РФ.

«Расчетом ОТРК „Искандер-М“ ВС РФ был нанесен ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту Южный населенного пункта Новые Беляры Одесской области. Ракетный удар был нанесен в момент разгрузки боеприпасов. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов. Морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы», — сообщили там, опубликовав видео уничтожения морского судна с боеприпасами в порту Южный Одесской области.

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