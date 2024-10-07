США и Британия напрямую причастны к взрывам «Северных потоков» — Нарышкин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты и Великобритания напрямую причастны к теракту на «Северных потоках». Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на 55-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ.

«СВР располагает достоверной информацией о прямой причастности США и Великобритании к этому крупнейшему теракту (на „Северных потоках“ — прим. ТАСС), — сказал он. — По имеющимся данным, в его организации, подготовке и проведении были задействованы профессиональные диверсанты из англосаксонских спецслужб».