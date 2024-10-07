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НОВОСТИ

Кандидатура нового посла в США прорабатывается — Ушаков

18:00 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидатура нового посла в США сейчас прорабатывается, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина будет опубликован после соблюдения всех формальностей. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Кандидатура нового посла прорабатывается, и когда все формальности будут выполнены, будет опубликован и указ президента», — сказал он.

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