Кандидатура нового посла в США прорабатывается — Ушаков

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кандидатура нового посла в США сейчас прорабатывается, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина будет опубликован после соблюдения всех формальностей. Об этом журналистам сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков.

«Кандидатура нового посла прорабатывается, и когда все формальности будут выполнены, будет опубликован и указ президента», — сказал он.