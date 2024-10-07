Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $80 за баррель
21:20 07.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE поднялась выше $80 за баррель впервые с 29 августа, свидетельствуют данные торгов.
По данным биржи на 18:21 мск, цена барреля Brent выросла на 2,75%, до $80,2. К 18:26 мск фьючерс на Brent замедлил рост, торговался на уровне $80,15 (+2,69%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в ноябре рос на 2,9%, до за баррель.
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