Украина помощью боевикам в Африке хочет ослабить именно Россию — премьер Буркина-Фасо
19:20 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина хочет ослабить именно Россию, поддерживая боевиков на Африканском континенте. Однако, Буркина-Фасо не позволит вести эту игру на своей территории, заявил премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела в беседе с ТАСС.
«Вмешательство Украины в наши государства направлено не против нас. Оно направлено против России. Цель Киева — ослабить Россию через Африку. Поскольку Россия — наш друг, мы не можем позволить, чтобы эта игра велась на нашей территории. Если у Украины есть что-то против России, пусть она выражает это на своей территории. Но она не должна приходить к нам, чтобы атаковать российские интересы под предлогом того, что у нее есть спор с Россией», — сказал он.
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