0
0
154
НОВОСТИ

Украина помощью боевикам в Африке хочет ослабить именно Россию — премьер Буркина-Фасо

19:20 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина хочет ослабить именно Россию, поддерживая боевиков на Африканском континенте. Однако, Буркина-Фасо не позволит вести эту игру на своей территории, заявил премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Кьелем де Тамбела в беседе с ТАСС.

«Вмешательство Украины в наши государства направлено не против нас. Оно направлено против России. Цель Киева — ослабить Россию через Африку. Поскольку Россия — наш друг, мы не можем позволить, чтобы эта игра велась на нашей территории. Если у Украины есть что-то против России, пусть она выражает это на своей территории. Но она не должна приходить к нам, чтобы атаковать российские интересы под предлогом того, что у нее есть спор с Россией», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 08.10.2024
Армения готова обеспечить связь между Нахичеванью и Азербайджаном — Пашинян
0
15
20:00 08.10.2024
США передали Израилю перед ударом Ирана данные о передвижениях иранских ВС — генерал КСИР
0
107
18:54 08.10.2024
Сбер: Российские средства защиты информации часто не соответствуют заявленным характеристикам
0
228
18:40 08.10.2024
Мессенджер Discord заблокирован в России
0
206
18:00 08.10.2024
Орбан заявил, что Украина не может победить на поле боя
0
278
17:32 08.10.2024
Иран даст «сокрушительный ответ» странам, помогавшим Израилю сбивать иранские ракеты
0
341
17:12 08.10.2024
Лукашенко заявил, что власти Украины не думают о военном вторжении в Белоруссию
0
324
17:00 08.10.2024
К 2030 году торговля РФ с дружественными странами может вырасти в 2,5 раза — Мишустин
0
300
16:32 08.10.2024
Япония проводит независимую политику в отношении РФ, а не следует за США — глава МИД
0
366
16:22 08.10.2024
Музыкант Александр Скляр посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
321

Возврат к списку