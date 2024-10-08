Сбер: Российские средства защиты информации часто не соответствуют заявленным характеристикам
18:54 08.10.2024
Заявленные параметры средств защиты информации от российских производителей часто не соответствуют реальным параметрам. Об этом ТАСС сообщил вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь в кулуарах форума «Кибертех».
У Сбера высокие требования к «железу», он озвучивает их вендорам, но по итогу предоставленные решения зачастую им не соответствуют, рассказал Сергей Лебедь. По его словам, это серьезная проблема, которая тормозит процесс импортозамещения и мешает планировать переход с импортных аналогов на отечественные. Достижение 100-процентного импортозамещения в этой сфере означает снижение стандартов для кибербезопасности компаний, отметил он. Еще одна болевая точка – аппаратная составляющая, добавил Сергей Лебедь: «Российской промышленности необходимо уделять большее внимание созданию высокопроизводительных сетевых средств защиты в нужном объеме и нужного качества для программно-аппаратных комплексов».
Сбер тщательно тестирует все средства защиты информации и допускает до внедрения в промышленную эксплуатацию только полностью соответствующие его требованиям не только по надежности и отказоустойчивости, но и по функциональным возможностям, подчеркнул он. В Сбере также отметили, что многие решения, которые используются в компании в сфере кибербезопасности, – это собственные разработки.
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