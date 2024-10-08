0
0
0
НОВОСТИ

Сбер: Российские средства защиты информации часто не соответствуют заявленным характеристикам

18:54 08.10.2024

Заявленные параметры средств защиты информации от российских производителей часто не соответствуют реальным параметрам. Об этом ТАСС сообщил вице-президент по кибербезопасности Сбербанка Сергей Лебедь в кулуарах форума «Кибертех».

У Сбера высокие требования к «железу», он озвучивает их вендорам, но по итогу предоставленные решения зачастую им не соответствуют, рассказал Сергей Лебедь. По его словам, это серьезная проблема, которая тормозит процесс импортозамещения и мешает планировать переход с импортных аналогов на отечественные. Достижение 100-процентного импортозамещения в этой сфере означает снижение стандартов для кибербезопасности компаний, отметил он. Еще одна болевая точка – аппаратная составляющая, добавил Сергей Лебедь: «Российской промышленности необходимо уделять большее внимание созданию высокопроизводительных сетевых средств защиты в нужном объеме и нужного качества для программно-аппаратных комплексов».

Сбер тщательно тестирует все средства защиты информации и допускает до внедрения в промышленную эксплуатацию только полностью соответствующие его требованиям не только по надежности и отказоустойчивости, но и по функциональным возможностям, подчеркнул он. В Сбере также отметили, что многие решения, которые используются в компании в сфере кибербезопасности, – это собственные разработки.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 08.10.2024
Мессенджер Discord заблокирован в России
0
97
18:00 08.10.2024
Орбан заявил, что Украина не может победить на поле боя
0
172
17:32 08.10.2024
Иран даст «сокрушительный ответ» странам, помогавшим Израилю сбивать иранские ракеты
0
215
17:12 08.10.2024
Лукашенко заявил, что власти Украины не думают о военном вторжении в Белоруссию
0
220
17:00 08.10.2024
К 2030 году торговля РФ с дружественными странами может вырасти в 2,5 раза — Мишустин
0
223
16:32 08.10.2024
Япония проводит независимую политику в отношении РФ, а не следует за США — глава МИД
0
290
16:22 08.10.2024
Музыкант Александр Скляр посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
247
16:12 08.10.2024
Экономика ЕС не адаптируется к новым вызовам, как в КНР или США — венгерский министр
0
282
16:00 08.10.2024
Украинский генерал признал, что F-16 не играют стратегической роли в боях
0
291
15:32 08.10.2024
Торговый оборот РФ и Армении в этом году может стать рекордным — Путин
0
308

Возврат к списку