0
0
101
НОВОСТИ

США передали Израилю перед ударом Ирана данные о передвижениях иранских ВС — генерал КСИР

20:00 08.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль перед ударом Ирана по его территории получил от США спутниковые снимки перемещений иранских ракетных подразделений. Об этом заявил командующий входящего в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) военизированного ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солеймани.

«В момент ракетных ударов Ирана американцы сообщили [Израилю], что не были в курсе атак, но в реальности американцы передали сионистам (имеется в виду израильскому руководству — прим. ТАСС) спутниковые снимки перемещения ракетных подразделений [Ирана], что заставило [израильтян] спрятаться в бомбоубежища», — приводит слова генерала телеканал SNN.

Несмотря на информацию разведывательного сообщества США, израильские военные объекты были «успешно атакованы» во время апрельского и октябрьского ударов Ирана, добавил Солеймани. «Это очень четкий сигнал глобальному сионизму и сионистским оккупантам, которые напали на народ Палестины и мечтают захватить исламский мир», — считает иранский военачальник. Он подчеркнул, что Тегеран использовал лишь малую часть своего военно-технологического потенциала при ударе по еврейскому государству.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:40 08.10.2024
Армения готова обеспечить связь между Нахичеванью и Азербайджаном — Пашинян
0
15
19:20 08.10.2024
Украина помощью боевикам в Африке хочет ослабить именно Россию — премьер Буркина-Фасо
0
159
18:54 08.10.2024
Сбер: Российские средства защиты информации часто не соответствуют заявленным характеристикам
0
228
18:40 08.10.2024
Мессенджер Discord заблокирован в России
0
206
18:00 08.10.2024
Орбан заявил, что Украина не может победить на поле боя
0
278
17:32 08.10.2024
Иран даст «сокрушительный ответ» странам, помогавшим Израилю сбивать иранские ракеты
0
341
17:12 08.10.2024
Лукашенко заявил, что власти Украины не думают о военном вторжении в Белоруссию
0
324
17:00 08.10.2024
К 2030 году торговля РФ с дружественными странами может вырасти в 2,5 раза — Мишустин
0
300
16:32 08.10.2024
Япония проводит независимую политику в отношении РФ, а не следует за США — глава МИД
0
366
16:22 08.10.2024
Музыкант Александр Скляр посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
0
321

Возврат к списку