США передали Израилю перед ударом Ирана данные о передвижениях иранских ВС — генерал КСИР

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль перед ударом Ирана по его территории получил от США спутниковые снимки перемещений иранских ракетных подразделений. Об этом заявил командующий входящего в состав Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) военизированного ополчения «Басидж» генерал-майор Голамреза Солеймани.

«В момент ракетных ударов Ирана американцы сообщили [Израилю], что не были в курсе атак, но в реальности американцы передали сионистам (имеется в виду израильскому руководству — прим. ТАСС) спутниковые снимки перемещения ракетных подразделений [Ирана], что заставило [израильтян] спрятаться в бомбоубежища», — приводит слова генерала телеканал SNN.

Несмотря на информацию разведывательного сообщества США, израильские военные объекты были «успешно атакованы» во время апрельского и октябрьского ударов Ирана, добавил Солеймани. «Это очень четкий сигнал глобальному сионизму и сионистским оккупантам, которые напали на народ Палестины и мечтают захватить исламский мир», — считает иранский военачальник. Он подчеркнул, что Тегеран использовал лишь малую часть своего военно-технологического потенциала при ударе по еврейскому государству.