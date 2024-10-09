Силы ПВО за ночь сбили 47 украинских беспилотников над Россией

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ПВО за ночь сбила 47 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 24 над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 47 украинских беспилотных летательных аппаратов: 24 БПЛА сбиты над территорией Брянской области, 5 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, по 2 БПЛА — в Курской и Ростовской областях, 1 — в Краснодарском крае и 13 — над акваторией Азовского моря», — сообщили там.