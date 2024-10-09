Харрис допустила оскорбительные высказывания в адрес лидеров Венгрии, Китая и КНДР

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США, кандидат на высший государственный пост от демократов Камала Харрис допустила оскорбительные высказывания в адрес руководителей Венгрии, Китая и КНДР.

В эфире передачи The Late Show With Stephen Colbert на телеканале CBS Харрис ответила на реплику ведущего, который подчеркнул, что кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп «любит говорить о тесных связях с [премьер-министром Венгрии] Виктором Орбаном, [председателем КНР] Си Цзиньпином и [лидером КНДР] Ким Чен Ыном. „Диктаторы, авторитарные руководители и люди, которых хорошо описывали, как убийц“, — сказала на это вице-президент США.

Харрис также выступила с утверждением, что руководители других государств могут манипулировать Трампом, являющимся ее основным соперником в предвыборной гонке.