0
0
96
НОВОСТИ

Зеленский хочет, чтобы Украину пока хоть пригласили в НАТО

21:45 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский попросил союзников хотя бы пригласить Украину в Североатлантический альянс, подчеркнув, что этот шаг еще не означает членства в НАТО. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

«Мы хотим получить первый шаг — приглашение. Приглашение в альянс не является членством в НАТО. Да, лучше быть членом НАТО. Но мы говорим про усиление нашей позиции сейчас, не после конфликта, не через десять лет, не через тридцать. Это усиление, это возможность быть сильным в политическом направлении, во время тех или иных дипломатических движений, во время тех или иных будущих переговоров», — сказал Зеленский.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:20 09.10.2024
Проекты в Грузии не остановятся без денег от ЕС - министр экономики
0
62
22:00 09.10.2024
Харрис поставила рекорд по «скоростному» привлечению средств на свою избирательную кампанию - NYT
0
103
21:50 09.10.2024
Путин: Безработица на исторически рекордно низком уровне — ее практически нет уже
0
109
21:20 09.10.2024
Путин: В целом промышленное производство у нас растет
0
165
21:00 09.10.2024
В Курской области появится новое министерство
0
251
20:45 09.10.2024
Ответ Израиля Ирану будет «предельно точным и неожиданным» - министр обороны
0
175
19:15 09.10.2024
Зеленский возмутился бронированием 1,5 млн человек от мобилизации
0
314
17:40 09.10.2024
Президент Австрии не стал давать мандат на формирование правительства победившей АПС
0
424
17:12 09.10.2024
Дефицит бюджета РФ за январь — сентябрь 2024 г. предварительно составил 169 млрд руб.
0
402
17:00 09.10.2024
Попытку совершения теракта предотвратили в здании УМВД по Смоленской области
0
420

Возврат к списку