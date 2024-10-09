Зеленский хочет, чтобы Украину пока хоть пригласили в НАТО
21:45 09.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский попросил союзников хотя бы пригласить Украину в Североатлантический альянс, подчеркнув, что этот шаг еще не означает членства в НАТО. Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.
«Мы хотим получить первый шаг — приглашение. Приглашение в альянс не является членством в НАТО. Да, лучше быть членом НАТО. Но мы говорим про усиление нашей позиции сейчас, не после конфликта, не через десять лет, не через тридцать. Это усиление, это возможность быть сильным в политическом направлении, во время тех или иных дипломатических движений, во время тех или иных будущих переговоров», — сказал Зеленский.
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