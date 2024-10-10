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Создание единой валюты БРИКС не рассматривается, обсуждается платежная система — Силуанов

09:05 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Создание единой валюты БРИКС не рассматривается, стороны обсуждают создание альтернативной финансово-расчетной платежной системы, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире телеканала RT Arabic.

«Сейчас мы не рассматриваем создание какой-либо единой валюты. Мы говорим именно о создании альтернативной финансово-расчетной платежной системы, где бы использовались национальные валюты, ЦФА и цифровые валюты стран нашего объединения. Кстати, многие центральные банки уже выпускают свои собственные цифровые валюты, но вопрос их стыковки и расчетов — это как раз наша задача», — сказал Силуанов.

Кроме того, по его словам, ведется работа над созданием депозитарной системы БРИКС — BRICS Clear.

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