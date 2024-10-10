Иран окажет силам сопротивления Израилю всю необходимую поддержку — глава МИД
11:05 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Иран окажет противостоящим Израилю силам сопротивления всю необходимую поддержку, не ограничиваясь политическими и дипломатическими шагами. Об этом заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.
«Наша поддержка не будет ограничиваться политическими и дипломатическими [мерами], мы предоставим им все необходимое, что бы это ни было», — отметил Арагчи в интервью телеканалу Al Jazeera.
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