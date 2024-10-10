Вклад ожирения в сокращение продолжительности жизни соизмерим с вкладом ДТП — Минздрав РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вклад ожирения в сокращение ожидаемой продолжительности жизни населения составляет 2,5 года и кратно превышает вклад от туберкулеза, ВИЧ и гепатитов, и практически сопоставим с показателем для дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщил директор департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения Минздрава РФ Иван Деев.

«Вклад [отрицательный] в ожидаемую продолжительность жизни у пациентов, имеющих индекс массы тела 30 (ожирение I степени — прим. ТАСС) и выше составляет 2,5 года. Я вам хочу сказать, что это показатель, который кратно превышает, например, вклад от туберкулеза, ВИЧ, гепатитов. Несмотря на то, что в этих когортах молодые пациенты, и это практически сопоставимая цифра с показателем, который мы можем посчитать для, например, дорожно-транспортных происшествий, части внешних причин, то есть на самом деле вклад очень большой», — сказал он на Международном конгрессе «Ожирение и метаболические нарушения: осознанная перезагрузка».

Он добавил, что ожирение прежде всего ассоциировано со смертностью у пациентов с болезнями системы кровообращения. «Все, что касается коморбидных пациентов (с несколькими заболеваниями одновременно — прим. ТАСС), на самом деле группа состояний, которые мы относим к ассоциированных с ожирением, имеет очень большой вклад в смертность населения, в том числе трудоспособного возраста», — подчеркнул Деев.