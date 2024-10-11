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НОВОСТИ

Нобелевскую премию мира получит движение выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки

12:20 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Японская ассоциация Nihon Hidankyo («Хиданкё») получит Нобелевскую премию мира в 2024 году, она объединяет людей, переживших американские атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки. Об этом сообщил Норвежский нобелевский комитет.

Движение отметили «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия», и за демонстрацию того, что «ядерное оружие никогда не должно быть использовано», говорится в мотивировочной части решения комитета.

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