Нобелевскую премию мира получит движение выживших при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки
12:20 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Японская ассоциация Nihon Hidankyo («Хиданкё») получит Нобелевскую премию мира в 2024 году, она объединяет людей, переживших американские атомные бомбардировки городов Хиросима и Нагасаки. Об этом сообщил Норвежский нобелевский комитет.
Движение отметили «за усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия», и за демонстрацию того, что «ядерное оружие никогда не должно быть использовано», говорится в мотивировочной части решения комитета.
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