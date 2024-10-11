Собянин: В 2025 году социальные расходы составят половину бюджета Москвы
14:11 11.10.2024
«Развитие системы соцподдержки – наша важнейшая задача. Будем внедрять более гибкие и эффективные инструменты, улучшать качество обслуживания за счет цифровой трансформации и упрощать порядок получения услуг», – написал Собянин у себя в Telegram.
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