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Собянин: В 2025 году социальные расходы составят половину бюджета Москвы

14:11 11.10.2024

Половину московского бюджета в 2025 году будут составлять  социальные расходы. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на социальную поддержку горожан планируется направить более 689 млрд руб. Эти финансы, будут использованы, например, на социальные выплаты горожанам старшего поколения, семьям с детьми, людям с инвалидностью с учетом их индексации в 2025 году; улучшение качества обслуживания пассажиров и обеспечение бесплатного и льготного проезда отдельных категорий граждан на городском транспорте Москвы и Московской области, а также на пригородном железнодорожном транспорте; обеспечение москвичей бесплатными либо льготными лекарствами, медицинскими изделиями и специализированным лечебным питанием. Кроме того, город продолжит направлять финансы на предоставление льгот и субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, а также на продолжение выполнение проекта «Московское долголетие».

«Развитие системы соцподдержки – наша важнейшая задача. Будем внедрять более гибкие и эффективные инструменты, улучшать качество обслуживания за счет цифровой трансформации и упрощать порядок получения услуг», – написал Собянин у себя в Telegram.

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