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Шольц заявил, что ФРГ основной акцент в военной помощи Киеву будет делать на средствах ПВО

17:40 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия будет делать основной акцент в военной помощи Украине на средствах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.

«Мы не ослабляем усилий и в военной поддержке Украины. Центральное значение для нас имеет поддержка в области противовоздушной обороны», — сказал Шольц.

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