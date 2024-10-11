Шольц заявил, что ФРГ основной акцент в военной помощи Киеву будет делать на средствах ПВО
17:40 11.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия будет делать основной акцент в военной помощи Украине на средствах противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине.
«Мы не ослабляем усилий и в военной поддержке Украины. Центральное значение для нас имеет поддержка в области противовоздушной обороны», — сказал Шольц.
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