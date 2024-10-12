Израиль определился с целями для ответного удара на атаку Ирана — NBC

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские официальные лица полагают, что Израиль «сузил круг целей для ответного удара» на атаку Ирана. Об этом сообщил телеканал NBC News.

По его данным, «речь идет о военной и энергетической инфраструктуре Ирана». При этом, как отмечает телеканал, нет указаний на то, что Израиль «планирует наносить удары по ядерным объектам». «У США нет информации о том, что ответ последует сегодня. <…> Неясно, определились ли они сами со сроками», — приводит NBC News слова своих источников.

Согласно информации NBC News, министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим израильским коллегой Йоавом Галантом, в ходе которого они обсудили общие «контуры израильского ответа». Однако неясно, предоставил ли Галант какие-либо конкретные детали, подчеркивает NBC.

9 октября Галант заявил, что Израиль не отказывается от планов нанести удар по Ирану в ответ на его ракетную атаку, и что он будет «смертоносным и неожиданным» настолько, что иранцы не успеют ничего понять.