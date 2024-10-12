Чучело высотой 65 метров сожгут в Нью-Дели по случаю празднования Дассеры
18:30 12.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Жители Индии отмечают один из самых торжественных праздников в году — Дассеру. По этому случаю в столичном районе Дварка построили самое высокое в стране символизирующее мировое зло чучело многоголового царя-демона Раваны, которое по традиции сожгут в завершение торжеств.
Высота статуи, над созданием которой трудились на протяжении последних нескольких месяцев 400 человек, составила почти 65 метров. Сотни тысяч других таких фигур самых разных размеров заготовлены почти в каждом доме и дворе. Их делают из бамбука и бумаги, украшают и наряжают. Обязательные атрибуты — пышные усы, корона, меч и щит. Равану часто изображают с десятью головами, которые олицетворяют негативные качества — гордость, ненависть, похоть, страх, гнев, зависимость, эгоизм, жадность, бесчувственность и зависть.
Важная часть празднования Дассеры — лила, то есть представление по мотивам индийского эпоса Рамаяна, которое предшествует сожжению чучел. Эпос рассказывает, что страшный демон Равана с братьями похитил жену царя Рамы — божественную Ситу — и увез ее на остров Ланка. Рама собрал армию, к нему присоединился царь обезьян Хануман, и все они пошли в поход на Равану. Рама освободил жену и заодно покорил Ланку, но главное, что им двигало, как объясняет Рамаяна, — это любовь к жене и стремление к справедливости.
Современный индуизм считает Раму аватарой Вишну — одного из трех верховных божеств, а битва Рамы и Раваны считается символической битвой мирового добра с мировым злом. Поэтому в вечер Дассеры многочисленные Раваны горят в кварталах, на улицах и площадях городов по всей стране. Считается, что вместе с чучелом сгорают все пороки и совершенные за год грехи, а также весь негатив, обиды и болезни.
Дассера, подобно славянской Масленице, знаменует завершение сложного сезона. Но если в России это суровая зима, то в Индии — жара и муссоны. Исторически это дни, когда индийцы отмечали сбор урожая. В разных регионах страны этот день празднуют по-своему. Но в центре торжеств, как правило, стоит поклонение богине-воительнице Дурге, молитва которой, согласно легенде, помогла Раме победить.
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