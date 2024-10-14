В ЕС возникли острые разногласия по вопросу прекращения поставок оружия Израилю — Боррель
10:32 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Острые разногласия возникли в Евросоюзе по вопросу о прекращении поставок оружия Израилю, ряд стран ЕС выступает за их наращивание. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД Евросоюза в Люксембурге.
«По вопросу прекращения поставок оружия есть серьезные разногласия, ряд стран Евросоюза выступает, наоборот, за наращивание поставок. Мы будем это обсуждать, но едва ли решение возможно. Эта проблема остается в национальной компетенции», — сказал он.
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