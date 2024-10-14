Более 30% чехов считают, что режим компартии был лучше, чем существующее устройство - опрос
22:40 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Тридцать один процент чехов считают, что существовавший в их стране до конца 1989 года политический режим власти компартии был лучше, чем существующее устройство. Итоги опроса, проведенного социологическим агентством STEM, распространил новостной портал Novinky.
Более критически оценивают сложившуюся в Чехии реальность граждане, помнящие устройство, устраненное в стране 35 лет назад в результате «бархатной революции». Однозначно позитивно современность оценивают менее 50% чехов. Такое мнение чаще высказывают люди в возрасте до 30 лет.
Опрос проводился в последних числах августа и начале сентября. В нем были задействованы одна тысяча респондентов. Они представляли все социальные группы населения республики.
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