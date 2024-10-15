Израиль столкнулся с нехваткой ракет ПВО для отражения иранских ракет — FT
12:05 15.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль испытывает нехватку ракет-перехватчиков, необходимых для укрепления ПВО с целью отражения потенциальной атаки баллистическими ракетами со стороны Ирана. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По словам руководителей отрасли, бывших военных чиновников и аналитиков, Тель-Авив «сталкивается с надвигающейся нехваткой ракет в условиях необходимости укрепления ПВО для защиты страны от атак Ирана и его региональных союзников». «Проблема с таким вооружением у Израиля серьезная», — приводит FT слова Даны Строул, бывшей представительницы Минобороны США, курировавшей Ближний Восток. «Если Иран ответит на атаку Израиля [массированными авиаударами] и к этому присоединится шиитская организация „Хезболлах“, израильская ПВО окажется на пределе», — сказала она. «США не могут продолжать снабжать Украину и Израиль в том же темпе [как раньше], мы приближаемся к переломному моменту», — констатировала Строул.
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