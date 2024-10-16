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Кремль не комментирует тему попытки покушения на Кадырова — Песков

14:00 16.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Кремле не комментируют тему попытки покушения на главу Чечни Рамзана Кадырова, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил также, что на угрозы гражданам по их запросу реагируют правоохранительные органы.

Ранее Кадыров в контексте ситуации с компанией Wildberries выступил с утверждением, будто его убийство пытались заказать сенатор от Дагестана Сулейман Керимов и депутаты Госдумы Бекхан Барахоев и Ризван Курбанов. Курбанов уже выступил с опровержением этих подозрений.

«Мы не комментируем эту ситуацию, — заявил Песков. — Если есть какие-то угрозы, то любой гражданин обращается в правоохранительные органы, которые в соответствии с законом принимают необходимые меры».

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