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Ледовое шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады» представят в Индии при поддержке "Роснефти"

14:58 18.10.2024

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Фото с сайта www.rosneft.ru
В индийском городе Ахмадабаде (штат Гуджарат, Индия) 18 октября при поддержке «Роснефти» состоится международная премьера ледового шоу Татьяны Навки «История любви Шахерезады». Представление, созданное по мотивам арабских сказок «Тысяча и одна ночь» можно будет увидеть на стадионе EKA ARENA в течение трех дней, до 20 октября.

Спектакль на льду в Индии поставлен впервые. Специально для него на стадионе установили ледовую площадку, для создания которой использовали более 100 тонн льда.











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Фото с сайта www.rosneft.ru
Сюжет ледового шоу позволяет представить культуру сразу нескольких восточных стран, таких как Индия, Египет, Древний Вавилон и Персия. В шоу были использованы современные технические решения и уникальные спецэффекты. В спектакле будут участвовать звезды мирового фигурного катания, многократные чемпионы России, Европы и мира, олимпийские чемпионы. Автор идеи, режиссер и генеральный продюсер проекта - Татьяна Навка. Также шоу готовили Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Повилас Ванагас, Иван Ригини, Егор Мурашов и другие именитые фигуристы.















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Фото с сайта www.rosneft.ru
"Ахмадабад неспроста был выбран именно для первого приезда - этот город можно назвать культурной столицей Индии, - говорит Татьяна Навка. - Здесь проходит множество фестивалей, культурных выставок, поэтому нам очень хотелось, чтобы наш спектакль прошел здесь и его увидели местные жители. Это необыкновенное чудо – в Индии впервые лед и незабываемые, неповторимые фигурные движения, трюки, скорость, красота и неповторимое, ни с чем ранее не сравнимое ощущение. Конечно же, огромную благодарность хотелось бы выразить нашим партнерам, нашим друзьям, главному спонсору, компании «Роснефть» и лично Игорю Ивановичу Сечину. Без поддержки наших друзей вряд ли бы состоялось наше путешествие".












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Фото с сайта www.rosneft.ru
Компания «Роснефть» активно поддерживает важные культурные проекты, развивает культурные связи между Россией и другими странами, а также Компании выполняет масштабные проекты, помогающие возрождать духовные и национальные ценности. Например, она поддерживает хор Сретенского монастыря, Государственный Эрмитаж, проект «Белый Пароход» и многое другое. При поддержке «Роснефти» в Москве устраивались ледовые представления Татьяны Навки «Вечера на хуторе» по мотивам произведений Николая Гоголя.















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