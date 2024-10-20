Колумнист Bloomberg: Вашингтон не видит сценария украинской победы
18:45 20.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские власти независимо от исхода президентских выборов будут пытаться добиться мирного урегулирования украинского кризиса, так как Вашингтон не видит ни одного сценария, при котором киевские власти могли бы одержать верх в конфликте на Украине. Такое мнение выразил в своей статье колумнист агентства Bloomberg Макс Гастингс.
«Если [президентские] выборы в США выиграет [республиканец] Дональд Трамп, то, как предполагают многие, учитывая его энтузиазм по отношению к [президенту России Владимиру Путину], украинцам конец. Даже если [кандидат от демократов] Камала Харрис встанет во главе Белого дома, есть вероятность, что она будет пытаться достичь сделки по прекращению войны, потому что Вашингтон не видит сценария украинской победы, несмотря на тот факт, что США выделили $175 млрд [киевским властям]», — пишет Гастингс
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