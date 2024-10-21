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Президент Бразилии не приедет на саммит БРИКС из-за падения в ванной - СМИ

09:20 21.10.2024 Источник: РБК

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не приедет в Россию на саммит БРИКС из-за травмы, полученной при падении в ванной, сообщают Globo и UOL со ссылкой на источники.

Издания так описывают произошедшее: президент после возвращения из Сан-Пауло пошел в ванную своей резиденции — Дворце Алворада — где сел на скамью, но она опрокинулась. Лула упал и ударился головой, повредив затылок, президента доставили в больницу и наложили несколько швов.

В медицинском заключении, как выяснил Globo, говорится о порезе на затылке, а на МРТ нашли небольшое кровотечение — симптом легкого сотрясения мозга.  РБК

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