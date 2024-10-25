Глава МИД Испании назвал правильным поддержание отношений с Израилем и Россией

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес считает правильным поддерживать дипломатические отношения с Израилем и с Россией, несмотря на конфликты на Ближнем Востоке и на Украине.

«Я верю в дипломатию, в диалог, в наведение мостов, — сказал глава МИД в интервью телеканалу 24 Horas. — Я не сторонник разрыва отношений с Израилем». Он также отметил, что левая партия «Подемос» не ставит вопрос о разрыве отношений с Россией из-за ситуации на Украине. «И мне кажется это правильным, — подчеркнул Альбарес. — Когда наступит мир, у России по-прежнему будет граница с Европой».

«Если бы все действовали так, как действует Испания, война [на Ближнем Востоке] закончилась бы сегодня», — считает министр. По его версии, Мадрид в одиночку не может остановить этот конфликт, но делает все, что в его силах.