Россия будет представлять интересы Белоруссии во Всемирном банке

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интересы Белоруссии во Всемирном банке (ВБ) со следующего месяца начнет представлять Россия. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор от России в ВБ Роман Маршавин.

«С 1 ноября будем представлять [и Минск]», — уточнил он, комментируя переход Белоруссии в российско-сирийскую дирекцию ВБ. До настоящего времени Белоруссию представляла в банке турецко-бельгийская дирекция. По инициативе Минска эта ситуация изменилась. Российская дирекция в ВБ представляет также с 2014 года интересы Сирии.