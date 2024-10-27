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НОВОСТИ

Россия будет представлять интересы Белоруссии во Всемирном банке

09:40 27.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интересы Белоруссии во Всемирном банке (ВБ) со следующего месяца начнет представлять Россия. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор от России в ВБ Роман Маршавин.

«С 1 ноября будем представлять [и Минск]», — уточнил он, комментируя переход Белоруссии в российско-сирийскую дирекцию ВБ. До настоящего времени Белоруссию представляла в банке турецко-бельгийская дирекция. По инициативе Минска эта ситуация изменилась. Российская дирекция в ВБ представляет также с 2014 года интересы Сирии.

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