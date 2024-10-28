Израильские военные штурмовали лагерь беженцев на Западном берегу Иордана
09:05 28.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы безопасности Израиля взяли штурмом лагерь беженцев Аскар к востоку от Наблуса на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.
Несколько бойцов израильских спецподразделений проникли в лагерь и окружили один из домов. Позже Израиль направил в лагерь военное подкрепление и разместил снайперов на крышах в окрестностях осажденного дома, указывает агентство.
Также сообщается, что на рассвете в понедельник военные задержали двух молодых людей в деревне Ятма и провели рейд в нескольких домах в деревне Кусра, расположенной к югу от Наблуса.
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